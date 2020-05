I parrucchieri restano chiusi e il problema delle chiome sempre più selvagge non coinvolgo solo noi italiani e soprattutto non solo i maschietti che spesso e volentieri si stanno lasciando andare alla modalità selvaggio. Anche per molte ragazze la gestione delle folte chiome sta iniziando a diventare un problema.



Selvaggia lo è sempre stata la splendida modella russa Nata Lee, divenuta famosa sugli spalti dei Mondiali di Russia e oggi con un'attività da modella all'attivo. Bellissima, sexy, biondissima, ci ha sempre abituato a scatti hot e oltre i limiti, ma nell'ultimo periodo ha abbinato a un fisico spettacolare una chioma selvaggia e ribelle.



Quasi come una leonessa, come mostrano gli scatti della nostra gallery. Da non perdere!