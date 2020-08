Dopo le visite mediche e soprattutto isvoltisi oggi a, prende finalmente il via il ritiro pre-stagione 2020/21 delagli ordini di. Un ritiro che si preannuncia inche per l'emergenza coronavirus sono stati invitati a non presentarsi a Carnago. L'allenatore rossonero è pronto a proseguire il percorso iniziato nel finale della passata stagione e che lo ha portato alla conferma in panchina con idee ben chiare e un programma ben definito.In Italia c'è chi ha voluto riaprire, almeno in parte, gli allenamenti, ma in casa Milan data la criticità legate all'evolversi dell'emergenza Covid-19 e per tutelare la salute dei tifosi, il ritiro sarà blindato.Sarà quindi una partenza a porte chiuse, ancora una volta lontani dall'affetto dei tifosi che tanto è mancato già nel corso della passata stagione. La Curva ha voluto mandare comunque un segnale con uno striscione lasciato all'esterno dei campi sportivi che recitava:​Un segno, l'ennesimo che c'è fiducia e grande ottimismo per la nuova stagione., ma la buona notizia che tutti stavano aspettando non è ancora arrivata e infatti sebbene il gruppo sia compatto sulle idee portate avanti da Pioli,. L'attaccante svedese non ha ancora dato risposta e anche oggi il dtha confermato che "c'è ottimismo, sempre" per la chiusura dell'affare. La distanza (soprattutto economica) è ancora ampia, ma c'è la volontà da parte di tutte le parti in causa di trovare l'accordo al punto che il club non ha neanche ipotizzato un piano B.Aspettando Ibra,e anche la società si è già ripromessa di presentare "a distanza tramite i canali ufficiali" la nuova stagione tramite voci ed interventi di tutti i protagonisti, compresi l'ad Ivan Gazidis e gli uomini mercato.che darà anche le prime indicazioni sullo stato di salute dei protagonisti della nuova annata che, nelle idee del Milan dovrà portare il club al ritorno diretto in Champions League.