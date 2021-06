Si chiama Kacper Kozlowski, ha 17 anni ed è forse l'unica nota lieta dell'Europeo della Polonia. E ormai la realtà del Pogon Stettino gli starà stretta. Il centrocampista polacco è pronto a spiccare il salto nel calcio che conta, la Juve è in prima linea tra i tanti club interessati, ipotizzando un piano in sinergia con un altro club dove poter giocare con continuità, più complicata l'ipotesi dell'Under 23 per lui. Ci sarà tempo per quello, prima c'è da vincere un'asta internazionale.