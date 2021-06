Alla fine, la Coppa America si giocherà, malgrado tutte le problematiche che ha dovuto affrontare l’organizzazione (dalle rivolte in Colombia e il covid in Argentina, paesi che inizialmente avrebbero dovuto ospitarla, al ricorso presentato da alcuni partiti dell’opposizione in Brasile, per evitare che quest’ultimo se ne incaricasse). Nulla di tutto ciò è bastato per cancellarla, la Corte Suprema del Brasile ha votato e,, arriverà finalmente il momento del debutto. Si parte con il, che,, affronterà ilIl primo è che nal continente (l’ultima volta, nel 2019, erano stati Qatar e Giappone). Il secondo è laDi questa prima fase, le partite più attese, visibili su Sky e su Eleven Sports, saranno Argentina-Cile di domani, Argentina-Uruguay di sabato prossimo, Uruguay-Cile del 21 giugno e Brasile-Colombia del 24 giugno.e per la seconda volta consecutiva punta a vincerla. Finora, dal 1916 ad oggi è sempre andata così: q. Cercherà il decimo titolo continentale della sua storia, per accorciare le distanze dache ne hanno 14 e 15. Queste ultime partono leggermente dietro nelle gerarchie ma hanno le armi per far male. Lacome sempre punta a sorprendere, divertire e distrarre il suo popolo dalla disperata situazione politica in cui è caduto, mentre ilè all’ultimo canto del cigno della sua generazione più forte di sempre. La vera sorpresa potrebbe essere, con i due gioiellini Gonzaloe Moisés, rispettivamente di Sporting Lisbona e Brighton.Sarannoche scenderanno in campo, di cui ben(Bentancur, Danilo, Alex Sandro e Cuadrado)(Vecino, Lautaro, Vidal e Sanchez). Come sempre, poi, la Coppa America sarà una grande vetrina per i talenti in rampa di lancio del continente sudamericano e alcuni di questi saranno osservati speciali delle italiane.A Milanello stanno cercando, da più di qualche sessione di mercato, un, per far ricaricare le batterie al treno francese ogni tanto. Quello di Matias Viña è sicuramente uno die profili più interessanti fra quelli osservati dal Milan.. Nel 2020 ha vinto una Coppa Libertadores da protagonista con il. In nazionale è da due anni un titolare fisso sulla fascia sinistra ereditata da Maxi Pereira.Prima bisogna vendere, sia chiaro, ma l’Inter sembra già aver individuato. Per la fascia destra piace Emerson Royal , del, ma nell’ultimo anno in prestito al Betis Siviglia. Nella Seleçao di giocherà un posto con lo juventino Danilo. Il sostituto di Lautaro Martinez, invece potrebbe essere Rafael Santos Borré . Ilha vinto tutto con iled ora è pronto ad una nuova esperienza in Europa. È un’ottima seconda punta, grintosa e dai colpi improvvisi proprio come il Toro., il che lo rende un profilo perfetto per per le casse nerazzurre.Negli ultimi giorni si è parlato molto di Robert Rojas come possibile rinforzo difensivo per Mourinho. El Sicario, come lo chiamano dalle parti del Monumental, è dal 2019 una colonna portante della difesa dele della. In un reparto arretrato che manca di carattere come quello romanista, Rojas è il profilo che manca: un fisico non da stopper - è alto solo 1,76 – maSecondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina è vicinissima all’acquisto didallo. Il classe ’98 cresciuto negli Argentinos Juniors piace anche aldied è uno delle possibili sorprese dell. Scaloni stravede per lui e pur di portarlo ha lasciato a casa due come Dybala ed Emi Buendia, fresco di trasferimento all’Aston Villa per più di 40 milioni.