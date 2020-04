A partire da questa sera su Sky e Now Tv parte la nuova serie tv 'Diavoli' con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey che racconteranno il lato oscuro del mondo della finanza. "Non ci sono buoni o cattivi" dice il finanziere rampante Massimo Ruggeri (Borghi), ambizioso allievo di Dominic Morgan (Patrick Dempsey), potentissimo Ceo americano di una banca di investimenti.



La storia, tratta dal libro di Guido Maria Brera, broker, scrittore e produttore, che svela il mondo dell'economia, si tinge però subito di giallo con il legame tra i due uomini che si sgretola quando Massimo viene coinvolto in una guerra finanziaria e dovrà scegliere se fidarsi del suo mentore o fermarlo. A questo va aggiunta la storia personale del personaggio di Borghi che rischia di crollare attorno a una moglie tossicodipendente e una hacker che svela un piano per incastrarlo.



Il mondo della finanza è spesso tenuto lontano da quello del calcio, ma anche nel piccolo mondo della Serie A ci sono elementi che richiamano il mondo della Borsa e i suoi intrecci. Tre delle nostre società sono infatti quotate, si tratta di Juventus, Lazio e Roma e se nel rettangolo verde la Juventus per ora resta davanti a tutte, in Borsa Claudio Lotito batte Andrea Agnelli e James Pallotta. Il valore delle azioni della Lazio è infatti stabile e più alto di quelle di Juve e Roma che hanno risentito e non di poco questo 2020. Se il club biancocelsete ha perso soltanto il 3,81% nel corso dell'ultimo anno, quello bianconero ha segnato addirittura un -50,95% contro il -22,82% dei giallorossi.



Dati che risentono dell'emergenza coronavirus, ovviamente, e che nella serie tv, girata prima dello scoppio della pandemia, non saranno presenti. Chissà se Borghi, che non ama il calcio, ma interpreterebbe volentieri Totti e Dempsey, che invece è stato allenatore di calcio giovanile (per stare vicino al figlio) hanno già in programma un Diavoli 2 che tratti anche i temi del Covid-19.