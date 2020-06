Sky dice sì alle partite in chiaro. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio Sky Wifi, l'ad dell'emittente Maximo Ibarra spiega: "Come risaputo, noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità, lo leggete ogni giorno sui quotidiani - riporta calcioefinanza.it -. Abbiamo avuto un incontro con il ministro dello Sport Spadafora, abbiamo parlato di questo. Abbiamo dato disponibilità di questo e di altre cose che possiamo fare per mitigare questa mancanza di calcio direttamente negli stadi. C’è un piccolo dettaglio: noi non siamo titolari dei diritti tv in chiaro quindi deve arrivarci richiesta della Lega Serie A per trasmettere in chiaro. È Lega che deve chiederci nostra disponibilità a trasmettere in chiaro. A fronte di questa richiesta, noi siamo pronti a collaborare".