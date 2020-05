Cosa rischia davvero la Lazio? La questione delle partitelle durante gli allenamenti, aperta dal Corriere della Sera, infiamma i tavoli di Figc, Coni e rischia di compromettere il tavolo del dialogo con lo stesso ministro Spadafora. Se la FIGC ha istituito un pool che dovrebbe vigilare sul rispetto delle norme, alle dipendenze del procuratore Chiné, sono in molti a chiedere cosa rischi in questo momento la Lazio.



COSA RISCHIA LA LAZIO - La società biancoceleste, che è stata difesa dal responsabile medico Pulcini ("dovrebbe arrivare una smentita della società, perché se la situazione sfugge al mio controllo potrei anche essere costretto a dimettermi"), per ora tace. Potrebbe rischiare una sanzione amministrativa, per essere venuta meno al principio di lealtà.