Il centrocampista croato dell'Atalanta, Mario Pasalic ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Finalmente mi sono fermato, era ciò che volevo. Qui sto bene e ho trovato la continuità che mi mancava. Gli obiettivi? Serie A e Champions League, ma per ora senza guardare più in là di Hellas Verona e Shakhtar Donetsk. Poi l'Europeo con la Croazia".



"Sono un centrocampista centrale: in passato ho giocato come mezzala a tre e come mediano nel 4-2-3-1, ora nel centrocampo a quattro. Poi, se manca qualcuno davanti, posso avanzare. Ho sempre detto di stare bene qui, sono contento. Finalmente, sono rimasto in un posto per più di un anno: avrei voluto fermarmi anche prima, perché non è il massimo cambiare sempre paese, città, squadra. A Bergamo mi trovo splendidamente, amo le passeggiate in Città Alta e sto vivendo un ottimo momento: spero continui così".



"Il Napoli è tra le più forti, con l’Inter e dietro alla Juve: ora ha qualche problema, ma resta pericoloso. Il Milan adesso è lontano, ma io mi ero trovato bene: ricordo il rigore in Supercoppa e il gol decisivo a Bologna, quando vincemmo in nove".