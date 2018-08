Pantaleo Corvino era sicuro di prenderlo. Aveva bloccato il suo cartellino tramite i buoni uffici con Marko Naletilic, senza fare i conti con il rapporto tra Fiorentina e Chelsea. E Mario Pasalic, alla fine, si è trasferito in prestito all'Atalanta. Il dirigente viola aveva chiuso la trattativa a maggio, ma Roman Abrahmovic non ha voluto trattare con i Della Valle dopo la querelle legata a Mohamed Salah: dunque, Corvino ha abbandonato uno scontro che forse avrebbe vinto per non creare difficoltà al giocatore, adesso concorrente per l'Europa League. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.