Tutto bloccato per la Fiorentina sul fronte Mario Pasalic. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Pantaleo Corvino ha blindato l’intesa con il croato, ma il problema legato al nuovo allenatore del Chelsea ha frenato un trasferimento che sembrava già fatto. L’ex Milan e Spartak Mosca dovrebbe arrivare entro questo mese di luglio. Nel frattempo la Fiorentina cerca anche un mediano: Soucek, Berge e Battaglia l’ordine di gradimento. Nel mirino anche altri elementi, ma Corvino aspetta di sapere se sarà Europa League o no