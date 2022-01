Pedro Pablo Pasculli è il nuovo allenatore del Lanciano (Eccellenza abruzzese). Il 61enne ex attaccante argentino del Lecce, campione del mondo nel 1986 con la nazionale guidata da Diego Armando Maradona, esordirà in panchina domenica contro la Torrese: "Lanciano è una piazza prestigiosa, dobbiamo lavorare tutti insieme per raggiungere un obiettivo importante".