Pasquale Bruno torna ad attaccare la Juventus. L'ex difensore del Torino, ospite di 'Tiki Taka' su Italia 1, parte dalla simulazione di Bernardeschi nel finale del derby per l'affondo ai bianconeri: "Ce l'hanno nel sangue, lo fanno sempre: lui, Chiesa, Morata... lo fanno sempre. Non solo la Juve, chiaro, ci sono anche Barella e Castrovilli, ma nella Juve di più: hanno il capo di tutti i cascatori del mondo, Nedved, il Pallone d'Oro anche per le simulazioni".