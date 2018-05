Cristian Pasquato, attaccante del Legia Varsavia, con cui ha vinto campionato e coppa di Polonia, continua a sognare la Juventus, in cui è cresciuto calcisticamente. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: "E' il grande rimpianto della mia carriera. Feci tutto il ritiro con Conte e le cose andarono molto bene. Giocai qualche amichevole da titolare, ma da un giorno all’altro mi ritrovai a essere la sesta scelta. Io amo la Juve e farei carte false per tornarci. Ma su di me non è mai stato fatto un progetto serio e l’etichetta di nuovo Del Piero non mi ha aiutato. Peccato".