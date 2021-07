- e forse un futuro mancato -Il genietto coltivato dal Las Palmas e sbocciato a Brecellona tra le mani di Ronald Koeman non è il classico calciatore spagnolo dal fisico minuto, la grande tecnica di base a discapito del dinamismo. I numeri collezionati dal talento canario nelle prime quattro partite disputate addicono esattamente il contrario, facendone, dietro soltanto ad Ekdal e Sabitzer. Di certo il primatista nella nazionale spagnola., perchè dentro questo motorino instancabile che la nazionale olimpica spagnola vorrebbe tanto con sé a Tokyo (dopo un'annata molto dispendiosa tra il blaugrana del Barça e la camiseta delle Furie Rosse)che non poteva sfuggire ad un tecnico acuto come. Che lo ha preso sotto la sua ala protettiva, insieme ad un professore in cattedra come Sergi Busquets, per trasformarlo da subito in un centrocampista di livello internazionale. E consegnandogli, ad appena 18 anni,- Personalità da vendere, senza perdere di vista gli ampi margini di miglioramento che ancora ha ("Koeman e Luis Enrique mi dicono di entrare di più in area per calciare") e concetti molto chiari sul calcio che ha in mente. "per non farci attaccare dall'avversario e con l'obiettivo ovviamente di arrivare a tirare in porta", dice Pedri, che dalle gare sugli 800 e sui 3000 metri è arrivato a macinare chilometri su chilometri con la maglia della Spagna, senza perdere in qualità e senza accusare apparentemente la fatica.