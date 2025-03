Passeggiata del Bayern Monaco contro il Bayer Leverkusen: 2-0 e 5-0 complessivo. Kane avvisa l'Inter

GETTY

. Ilincorona ilche batte ancora ilperalla BayArena. Il doppio confronto si chiude quindi con un, dopo il 3 a 0 dell’andata, per i bavaresi che staccano il pass per idove troveranno l’ultima italiana rimasta,. I tedeschi si confermano una delle papabili vincitrici del torneo che si chiuderà con la finale proprio nello stadio casalingo, a Monaco di Baviera.Il quinto scontro diretto stagionale è quello che sancisce la superiorità diche in Bundesliga guidano con 8 punti di vantaggio proprio sui rivali allenati daProtagonista assoluto della sfida è proprio l’inglese ex Tottenham che sblocca il risultato nel secondo tempo dopo una prima frazione chiusasi sullo 0 a 0 ma comunque gestita dagli uomini di. Per l’attaccante si tratta del. Nella ripresa arriva anche un pregiato assist perche chiude lo 0-2 finale. Nel dominio del Bayern anchee una sensazione generale di

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-2Kane, DaviesNelle praterie che ora lascia il Bayer sguazzano gli attaccanti del Bayern. Musiala si accentra sul destro, lo prova e trova un altro legno, stavolta il paloGnabry per Musiala: traversa! Sul ribaltamento di fronte è Kane a fermare in modo falloso il contropiede: ammonito, non era comunque tra i diffidatiSul destro di Kane la chance per il 3 a 0 ma l'inglese stavolta è poco precisoContropiede perfetto del Bayern. Goretzka per Kane per Davies: è 0-2, i bavaresi sono ai quarti di finale

Forcing del Bayer che va vicino al pareggio con Frimpong e Schick: regge la difesa del BayernComan sfiora il raddoppioPassa il Bayern e segna il solito Kane. Quarti ormai a un passo per i bavaresi. L'inglese è bravo a sfruttare una punizione battuta da Kimmich e a segnare il decimo gol in questa stagione di ChampionsAmmonito Xabi Alonso per protesteCi prova ancora Schick, il più brillante dei suoiCross e stacco di testa di Schick: la palla si spegne alta ma mette in apprensione UrbigAltra folata degli ospiti: ci prova Coman, palla fuori di poco

Altre due chances per i bavaresi: calciano prima Kane e poi Olise e in entrambi i casi si salva HradeckyGrande azione di Musiala sulla destra, palla al centro dove lottano Tah e Kane. La sfera rotola verso il portiere che la respinge. Grandi proteste dell'attaccante inglese che lamenta una trattenuta visibile anche dalle immagini. Per Vincic però non ci sono gli estremi per il rigoreHrádecký; Arthur (66’ Boniface), Tah, Hermoso (38' Andrich), Hincapié; Palacios, Aleix García (66’ Adli), Xhaka; Frimpong, Schick, Grimaldo (87' Buendia).

Urbig; Laimer (46' Stanisic), Upamecano, Minjae, Davies; Kimmich, Musiala, Goretzka (84' Palhinha); Olise (79' Ito), Kane (84' Muller), Coman (58’ Gnabry).Laimer, Coman, Hermoso, Xabi Alonso, Xhaka, Schick, Kane, BuendiaVincic (Serbia)