La compatibilità o meno tra fede cristiana e omosessualità o transessualità non è un tema nuovo, ma un argomento controverso su cui si discute spesso, da secoli. Molte persone sono convinte dell’incompatibilità tra queste.. Nella realtà protestante, come le chiese riformate o le luterane, ci si trova spesso davanti ad orientamenti più aperti verso questi temi, che sfociano anche in prese di posizioni ufficiali.La Chiesa ha saputo con intelligenza adattarsi ai cambiamenti della società nei secoli;Ma, più rilevante,. Il giorno successivo, invece,è diventata la prima donna e prima lesbica vescovo del Sinodo della California sud-occidentale.Il termine transgender (o transessuale) indica un movimento politico e culturale che contesta e de-costruisce la visione eterosessista e duale (o binaria) dei generi, secondo la quale le identità di genere nell’essere umano sarebbero soltanto due, sarebbero immutabili e scaturirebbero del sesso genetico degli individui. Più in generale, la parola rappresenta tutte quelle persone che non si riconoscono nella visione duale dei generi, chiamate di genere non conforme.Nel corso di una funzione alla Grace Cathedral di San Francisco è stato annunciato cheL’elezione è avvenuta a maggio dopo che il vescovo attuale aveva annunciato il ritiro e il suo incarico durerà sei anni. Rohrer, che usa il pronome di genere neutro «they» per riferirsi a se stessa, è sposata e ha due figli.Era stata ordinata pastore nel 2010 insieme ad altre sette persone, prima di questo incarico Rohrer aveva servito a San Francisco, dove si era distinta come attivista per le comunità di senzatetto e Lgbt locali. Inoltre, era stata un cappellano dei primi soccorritori e parroco.Completamente dedita alla chiesa, la reverendo condivide con i fedeli la scelta di accettare questo ruolo, in quanto sia in California settentrionale che nel Nevada, una comunità variegata di luterani votarono premurosamente per fare una cosa storica.Difficile da comprendere cosa abbia a che fare l’orientamento sessuale con la spiritualità e la fede; quantomeno i tempi stanno cambiando. La questione della compatibilità tra fede cristiana e omosessualità è un argomento controverso, anche se non sempre dibattuto apertamente), all’interno di molte realtà protestanti: varie chiese, soprattutto i luterani e le chiese riformate ("protestantesimo storico"), hanno un orientamento molto aperto, che spesso sta sfociando anche in prese di posizioni ufficiali.