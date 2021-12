Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, si è scusato per il pasticcio al sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, sbaglio che ha portato alla ripetizione del sorteggio stesso: "Non è stato un errore umano, è stato un errore della Uefa, ci scusiamo con tutti. Abbiamo saputo che qualcosa era andato storto e abbiamo sentito telefonicamente i fornitori del software, optando per la ripetizione del sorteggio. Abbiamo deciso di essere trasparenti e dirlo per imparare per il futuro. Non possiamo essere così dipendenti dalla tecnologia".



CORONAVIRUS - Ceferin, inoltre, ha parlato dell'emergenza coronavirus: "È stato un anno difficile, con tante sfide, con la pandemia siamo già lì da quasi due anni. Sono molto orgoglioso del calcio europeo, dei tifosi, dei media, dell’intera società calcistica".