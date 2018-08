Javier Pastore, trequartista della Roma, parla a Il Romanista: "Speriamo di fare bene e di giocare da grande squadra. Stiamo lavorando su questo nella preparazione. Sensazioni positive in ritiro? Sì, ci stiamo allenando tantissimo per cominciare bene l’anno. È un ritiro un po’ lungo ma va bene così (ride ndr). È importante fare una buona preparazione per stare bene durante la stagione".



SULLA ROMA - "Quando ho capito di poter venire a Roma? Ho parlato moltissimo con Fede Balzaretti, lui veniva spesso a Parigi e abbiamo giocato insieme a Palermo. Mi ha parlato tanto di quello che si stava facendo alla Roma e devo dire che effettivamente aveva ragione: quando sono andato via dall'Italia la Roma aveva una sua collocazione, adesso la società è cresciuta tantissimo".



SULLE PAROLE DI SABATINI - "Dice che mi sono seduto dopo il primo anno a Parigi? In realtà non è vero che mi sono seduto. Fino al 2015 ho giocato praticamente sempre tutte le partite da titolare, cambiando compagni, sistemi di gioco, allenatori, ma sempre in campo con massima responsabilità. Gli ultimi due anni sono stati diversi. La società ha sempre investito su tanti campioni e io non ho più avuto le stesse responsabilità e stando bene lì con la città e tutto alla fine ho mollato qualcosa. Qua sarà diverso? Qui sono pronto a combattere per conquistarmi un posto da titolare, con motivazioni completamente diverse. E' vero che a Parigi sono stato negli ultimi anni sono stato un po' più morbido e Sabatini questa cosa me l'ha sempre rimproverata"