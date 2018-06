Pastore è atteso a Roma venerdì: la trattativa col PSG è entrata nella fase finale.

Intanto il Real Madrid ha l'accordo col portiere brasiliano Alisson, ma non ancora quello con il club giallorosso, che chiede 70 milioni di euro più bonus. No del ds Monchi a Raiola, che offre Donnarumma del Milan sempre secondo la Gazzetta dello Sport. Il portiere di riserva sarà Mirante, in arrivo dal Bologna in cambio di Skorupski.