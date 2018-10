Intervistato da BeIN Sport, il centrocampista Javier Pastore spiega la decisione di lasciare il PSG per la Roma: "La Serie A era il campionato in cui volevo tornare? Sì, volevo tornare in Italia perché conoscevo il campionato e mi ero trovato bene. La mia donna è italiana e la mia famiglia ha spinto molto per venire qui".