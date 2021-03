L'avventura (poco intensa) con la Roma sembra ormai essere giunta ai titoli di coda: Javier Pastore non ha mai realmente dimostrato il suo valore nella capitale e in estate può lasciare Trigoria. Sul trequartista argentino ex Psg ci sarebbero due squadre statunitensi. Si tratta di Dallas e Atlanta. La carriera di Pastore potrebbe dunque proseguire in Mls dove sarebbe potuto finire già a gennaio prima dell'ennesimo infortunio.