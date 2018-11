Il centrocampista della Roma Javier Pastore ha condiviso dalla sua pagina Instagram un messaggio per i tifosi giallorossi nel quale fa riferimento ai continui problemi fisici che hanno contraddistinto sin qui la sua nuova avventura: "Amici, il mio cammino con la Roma purtroppo è stato subito frenato da una serie di infortuni che mi tengono lontano dal campo... Avrei voluto fin dall'inizio dare il massimo per i nostri colori, ma sto cercando di rientrare il prima possibile in completa forma per portare la nostra squadra dove merita. Il vostro sostegno per me, in questo momento, è di grande importanza e non potrei farne a meno per superare questo ostacolo. Non vedo l’ora di tornare a fare quello che piu’ amo nella mia vita , giocare a calcio! Ci vediamo presto, FORZA ROMA!".



Il calciatore argentino, alle prese con i soliti problemi al polpaccio, era tornato a disposizione per la partita con la Fiorentina dello scorso 3 novembre, facendo parte della panchina di Di Francesco, ma contro la Sampdoria ha marcato nuovamente visita a causa di un nuovo fastidio, come evidenziato dal suo allenatore in conferenza stampa. Il timore è che si tratti di un infortunio di entità non propriamente lieve, come il messaggio di Pastore farebbe intuire tra le righe.