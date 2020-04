Pastore ha ribadito più volte la sua intenzione di ritirarsi nel Talleres, la squadra argentina della sua città Cordoba. Una decisione che per il momento però deve essere rinviata: “Mi riempie di orgoglio che Javier abbia detto di voler finire la carriera qui – ha detto il presidente Andrés Fassi a Radio Continental Cordoba -. Lo prendo come un desiderio che però oggi è molto difficile da realizzare”. La Roma risparmierebbe volentieri il suo ingaggio la prossima stagione ma dovrà trovargli una collocazione, ma la pista di un ritorno in Argentina sembra per il momento chiudersi.