, come ha dimostrato il bilancio semestrale pesantemente in perdita rivelato nelle scorse settimane. Una situazione che rischia di peggiorare ulteriormente, complice l'emergenza coronavirus eper la cessione del club.A rendere piuttosto chiaro il quadro della situazione è stato il centrocampista giallorosso, nel corso di una diretta Instagram con Telefenoticias: ". Quindi tutti noi non sappiamo cosa succederà. Quando terminerà la stagione il club dovrà tornare in positivo, e per far ciòSul suo futuro: "Io anche nel club sto bene, per fortuna Fonseca crede molto in me, ho sempre giocato lui quando stavo bene. Io vorrei rimanere, escono molte notizie e non so il perché. Sono sempre vicino al trasferimento in Cina, in Giappone, in Argentina o in Inghilterra, ogni giorno ho un nuovo club. Però la verità è che io non ho parlato con nessuno, nemmeno con il mio club che non mi ha dato nessuna informazione su una qualche offerta per partire., perché sono due club che mi hanno formato e mi hanno dato la possibilità di essere qui dove sono. Questa è una cosa che ho sempre nella testa.