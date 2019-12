Il trequartista della Roma Javier Pastore ha parlato ai microfoni di mundod.lavoz.com di un suo possibile trasferimento al Lione: “Ho rilasciato un’intervista ad una tv francese parlando in un’altra lingua e in Italia l’hanno tradotta male. Hanno affermato che volevo andare al Lione perché il mio desiderio era quello di tornare in Francia. Nulla di vero: mi hanno solo chiesto se un giorno sarei tornato in Francia e ho risposto che ciò che riserva il futuro non lo sa nessuno. Mi hanno chiesto in che club mi sarebbe piaciuto tornare, Psg escluso, e ho detto che il Lione è un club che conta in Francia, sia per la sua storia sia per gli argentini che hanno vestito quella maglia. Tutto qua, non ho mi detto di voler tornare al Lione. Sono molto felice alla Roma con la mia famiglia e non voglio partire. Non voglio né tornare in patria né andare in Brasile, voglio stare qua. Mi sento importante e anche mia moglie ha espresso di trovarsi bene”.