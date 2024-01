Pastore pensa al ritiro: 'Sento dolore tutti i giorni, non solo quando gioco al calcio. Di testa non ci sono quasi più'

La carriera di Javier Pastore potrebbe essersi chiusa lo scorso giugno quando il suo contratto con il Qatar FC si è concluso dopo 6 mesi fallimentari. Ciò che però più preoccupa il Flaco, storico ex-fantasista di Palermo e Roma, è la sua tenuta, mentale e fisica con un'intervista concessa a Dimanche soir Football in cui l'argentino ha di fatto confermato di essere arrivato al limite raccontando tutto il suo dolore. Offerto al Boca Juniors a zero, potrebbe addiritura chiudere qui e ritirarsi a giugno.



SENTO DOLORE TUTTI I GIORNI - "Sento dolore tutti i giorni, non solo quando gioco al calcio, ma anche nella vita normale".



DECISIONE A GIUGNO - "Quest'estate dovrò vedere come mi sento, se posso continuare a giocare o no. E prenderò una decisione. Per ora sono in stand-by".



DI TESTA NON CI SONO QUASI PIU' - "Ma tornare in campo sarebbe un miracolo, di testa già non ci sono quasi più. Ma non si può mai escludere".