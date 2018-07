Intervenuto ai microfoni di Roma TV, Javier Pastore parla dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve e spiega come in Italia ci siano anche altre squadre competitive.



“Contro la Juve ho vinto le 4 partite giocate a Palermo. Ronaldo? Con il suo arrivo cambierà tantissimo, ma in Italia ci sono anche altre squadre forti, come l’Inter, che ha preso giocatori di grande livello, e la Roma. Il campionato crescerà sempre di più”.