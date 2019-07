Javier Pastore, trequartista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fox Sports riguardo il passaggio di Daniele De Rossi al Boca Juniors. “Penso che sarà un giocatore molto importante per il Boca per via della sua carriera, della sua volontà nel dare sempre il meglio di sé negli allenamenti, si integrerà bene con gli Xeneizes. Sarà molto concentrato nel fare le cose nel migliore dei modi, perché lasciare Roma e andare a Buenos Aires è una sfida totale. È una squadra che gli è sempre piaciuta. Penso che darà il 100%, per quanto ne so. È un giocatore intelligente, pensa molto velocemente e difensivamente è sempre dove deve essere. Ha molta voglia di far bene, i tifosi lo adoreranno. Daniele sarà importante per lo spogliatoio, darà i suoi valori. È una sfida unica per lui”