L'agente Federico Pastorello è intervenuto ai media presenti dopo la visita al Viola Park facendo il punto sui suoi assistiti. Queste le sue parole raccolte da Radio Bruno Firenze: "Non mi aspettavo di trovare una struttura del genere. Mai visto un centro sportivo del genere. Complimenti sinceri. Decalogo Viola? Abbiamo affrontato alcuni argomenti sulla nostra attività e ne siamo contenti. Noi cerchiamo dialoghi con le istituzioni e ci è sempre stato negato. Complimenti alla Fiorentina per averci invitato"



PEREYRA - Va in scadenza e c'è un dialogo con l'Udinese. A Udine è di casa ma è stato chiaro: si trova bene ma se arriva l'opportunità, magari anche di giocare l'Europa, potrebbe prenderla in considerazione. Non escludiamo che possa comunque restare



ARTHUR - Torna alla Juve. Dovremo trovare un'altra soluzione. Nei piani di Allegri non rientra. Ha trovato poco spazio quest'anno anche a causa di un brutto infortunio



MERET - Il contratto scade nel 2024 e c'è un'opzione a favore del Napoli. Il Napoli è impegnato su più fronti, stanno anche cercando un allenatore. Alex è felicissimo a Napoli, credo rimarrà.



BALDANZI - Sono uno di quelli che lo ha spinto al mondiale Under 20. Gli ho chiesto questo sforzo perché è una grande vetrina, ci sono tutti i top club ad osservarlo. Noi non siamo comunque contrari a rimanere ad Empoli. Se sarà presa una decisione diversa sarà in sinergia con l'Empoli



TERRACCIANO - Lui è sereno. Non abbiamo sentore di cambiamenti. Sarà portiere della Firoentina anche l'anno prossimo.