Il procuratoreè intervenuto in un'intervista a Radio Sportiva dove ha parlato del presente e futuro dei suoi assistiti: "La situazione che stava vivendo Arthur era particolare. Con la Juventus per una questione tecnico tattica, di come interpretava il ruolo Allegri non è andata bene. A Firenze ha trovato quell'entusiasmo dell'ambiente nei suoi confronti. Lui è un giocatore che ha giocato a Barcellona, e ora può mostrare tutto il suo bagaglio tecnico-tattico. La sua annata a Liverpool è stata dura, per via di un infortunio. Già una prima annata alla Juve, poi quella a Liverpool, è stata dura. Ora è in forma e può far gioire i tifosi. Non c'è un vero e proprio diritto di riscatto, lui arrivò alla Juve in una operazione onerosa. Lo stipendio suo è molto alto, l'operazione è stata agevolata dal giocatore e dalla Juve. L'affare l'ha fatto la Fiorentina"Sapevamo che la stagione sarebbe stata più complicata. Alex parla bene di Garcia, che ha buoni rapporti con lo spogliatoio. Il nervosismo è dovuta a mancanza di risultati fluidi come accaduto lo scorso anno. Un po' di frustrazione c'è anche da parte sua, vorrebbe vedere sempre il Napoli vincere.A Salerno la stagione è partita coi casi Sousa e Dia, non mi aspettavo ci fosse questa situazione. non credo ci siano i presupposti per continuare.Lui è molto contento del rinnovo. Abbiamo ricevuto alcuni interessamenti ma non li abbiamo mai presi in considerazione fino in fondo. È concentrato nel provare a vincere lo Scudetto con l'Inter.Faccio una battuta, avevano Arthur! Dovranno fare un acquisto, Pogba non potrà essere recuperato. Penso che sapranno muoversi al meglio, cercheremo di dar loro alcuni spunti