Federico Pastorello, tra i più potenti e conosciuti agenti in Italia e all'estero, ha fatto il punto sull'estate di mercato a Tuttosport, partendo dal suo assistito Kwadwo Asamoah, passato dalla Juventus all'Inter: "Asa è molto contento, soprattutto perché all'Inter lo stanno facendo sentire più importante di quanto succedesse alla Juve".



ASSE COL CHELSEA - "Rugani, Higuain e Pjanic verso il Chelsea? Il mio è un punto d’osservazione esterno, però sicuramente Rugani, per valore e prospettiva futura, è un’operazione da Chelsea anche se 50 milioni mi sembrano tanti. Higuain, invece, penso sia più complicato. Al momento hanno Giroud e la scorsa estate hanno investito parecchio su Morata. Abramovich se si innamora di un allenatore può anche fare degli strappi alla regola, mentre la Granovskaja è molto più pragmatica. E siccome Abramovich lascia decidere tutto a Marina, il trasferimento di Higuain al Chelsea mi sorprenderebbe. Pjanic? È un centrocampista di caratura internazionale. Se la Juventus lo cedesse proprio adesso che ha acquistato Cristiano Ronaldo sarebbe un peccato. Meglio tenere Pjanic per provare a coronare il sogno Champions. Per vincere, in questo momento, alla Juventus serve più Pjanic di Rugani. Higuain magari cambia squadra, ma resta in Italia".



SU CR7 - "Ronaldo alla Juve? Stupitissimo. E come me sono rimasti a bocca aperta tanti colleghi, dirigenti e giocatori pure all’estero. La Juve ha messo a segno un colpo straordinario. Marotta e Paratici hanno chiuso il cerchio: meriterebbero di vincere la Champions per concludere una programmazione di 7-8 anni iniziata con Conte in panchina e proseguita in maniera splendida da Allegri".