Pastorello: "De Vrij e Acerbi: come funzionano le clausole con l'Inter. Meret-Napoli? Vicini all'accordo"

Federico Pastorello, agente, tra gli altri, di De Vrij, Acerbi e Meret, ha voluto fare chiarezza sulla situazione dei rinnovi dei propri assistiti. I calciatori in scadenza il 30 giugno 2025 possono, infatti, firmare per un’altra squadra, anche se l’agente è stato chiaro sulle volontà dei difensori di rimanere all’Inter, anche se non dipende solo da loro, e su quella del portiere di stare a Napoli.

DE VRIJ E ACERBI - Il procuratore, ai microfoni di Radio Sportiva, ha spiegato come funzionano le clausole sui rinnovi dei due difensori, anche se, nel bilancio diffuso dai nerazzurri, quello per Acerbi è già scattato fino al 2026 (LEGGI QUI): "Rinnovi? Non c'è una vera e propria trattativa, l'Inter può estendere i contratti entro una certa data. Dobbiamo aspettare la decisione della società e, una volta presa, decideremo cosa fare. Se viene attivata l’opzione restiamo, altrimenti dovremo andare altrove. Ma sono sereni, Acerbi purtroppo ha avuto qualche problema fisico ma finalmente ha recuperato ed è pronto per dare il suo contributo. Stefan sta facendo benissimo ma non è una sorpresa. L'Inter è un top club europeo, è il sogno di tantissimi giocatori. Sarebbero contentissimi di rimanere ma sono dei professionisti: attenzione al campionato, poi si vedrà.”

NAPOLI-MERET: LE CIFRE DEL RINNOVO

MERET - Alex Meret, titolare del Napoli di Antonio Conte, è stato finora un protagonista della stagione dei partenopei: “Alex vuole restare e lo ha detto anche pubblicamente. Poi ci sono le trattative, ma sono sincero: siamo vicini. Sarei sorpreso se non ci fosse una conclusione positiva”.