IL TABELLINO

(3-0 alfuori casa e prima sconfitta della squadra die non ho sbagliato nemmeno io. Il Sassuolo sarà l’di domani ma, come avevo previsto, contro i nerazzurri dirischiava la prima sconfitta del suo splendido avvio di campionato. E così è stato.(la seconda volta in stagione per l’ottava difesa della serie A) e delle reti segnate da(3’) e(60’) con in mezzo l’autorete di(13’).Il difensore romeno, non al meglio della condizione (è uscito per infortunio al 42’ sostituito da Marlon), ha regalato il pallone del primo gol (rinvio addosso a, palla ache s’invola verso la porta, salta, difende la sfera sullo stesso Chiriches e poi mette in mezzo perche appoggia in gol) e ha deviato con il corpo il cross violento di Vidal in mezzo all’area.Lo sventurato tocco è stato visto da tutti.. Il quale, posizionato sul palo di sinistra sull’angolo da destra, si è scansato colpevolmente lasciando al cileno la possibilità di mettere al centro.Anche Toljan ha sbagliato due volte perché al 38’, in proiezione offensiva e ben pescato in area da un assist di, ha tirato sui guanti di Handanovic, anziché angolare la conclusione come avrebbe dovuto.E’ stata una bella partita (si affrontavano i due migliori attacchi del campionato)(due gol nei primi quindici minuti di gioco, i nerazzurri non li segnavano dal marzo 2018 contro il Verona). Prima del raddoppio, infatti, l’Inter aveva tirato ancora verso la porta di Consigli.(6’) lo aveva chiamato ad una respinta sul primo palo, mentre(10’), quando stava per essere interrotto il gioco per commemorare Maradona, ha messo di mezzo metro al lato un promettente pallonetto.A chi, come me, solo tre giorni fa, aveva visto e commentato la deficitaria squadra sottomessa dalviene da chiedersi in che cosa risieda la trasformazione dell’a. I superficiali diranno che il Sassuolo non è il Real, ma è un’osservazione puerile, visto che il Sassuolo, prima di questa partita, aveva tre punti sull’Inter (adesso sono alla pari), non aveva mai perso, aveva segnato gli stessi gol subendone quattro di meno. Che poi non abbia la classe e la qualità del Real (peraltro assai rimaneggiato a San Siro) lo sa anche uno sprovveduto.La prima veniva dal modulo (ilclassico di, cioè senza l’equivoco del trequartista), la seconda dalla composizione del centrocampo: in mezzo, davanti alla difesa, a comandare le operazioni, c’era. Ai lati. A destra,, in questo momento, corre, pressa e assiste i compagni meglio di, bene anchedall’altra parte.E poi la difesa. Non può essere un caso che, una volta recuperatoe schierato accanto ala saldezza del reparto tornasse ad essere una garanzia.Tuttavia non sottovaluto neppure l’osservazione fatta da Beppesu Sky durante il primo tempo:Forse, visto quanto combinato, era preferibile cheschierasserispetto all’acciaccato. E anchesarebbe stato meglio di. Però sono discorsi del dopo di cui sono capaci solo quelli che non hanno allenato mai.La realtà è che quando mancano attaccanti comeè più difficile trovare la porta anche se Djuricic (20’) ha colpito l’esterno del palo con un destro dal limite.I campionati si vincono anche così e Conte sa che adesso più di prima lo scudetto è possibilissimo.: 4’ p.t. Sanchez (I), 14’ p.t. Chiriches (aut.), 15’ s.t. Gagliardini (I): 4’ p.t. Lautaro (I), 14’ p.t. Vidal (I), 15’ s.t. Darmian (I)(4-2-3-1): Consigli; Toljan (13’ s.t. Muldur), Chiriches (41’ p.t. Marlon), Ferrari, Rogerio; Lopez (30’ s.t. Schiappacasse), Locatelli; Berardi, Djuricic (13’ s.t. Obiang), Boga; Raspadori (30’ s.t. Traorè). All. De Zerbi(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (45'+ 2' s.t. Hakimi), Barella (39’ s.t. Sensi), Gagliardini, Perisic (39’ s.t. Eriksen); Vidal; Lautaro (33’ s.t. Lukaku), Sanchez (33’ s.t. Young). All. Conte.: Sig. Irrati di Pistoia: 3’ s.t. Locatelli (S), 11’ s.t. Rogerio (S), 20’ s.t. Lopez (S), 34’ s.t. Perisic (I)