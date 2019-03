Alexandre Pato ha rescisso il proprio contratto col Tianjin e ha salutato tutti con un post su Instagram: "​Ciao ragazzi, voglio informarvi che la mia avventura in Cina è arrivata al termine. Questi 2 anni sono stati pieni di momenti felici e nuove esperienze. Sono abbastanza sicuro che la Cina mi ha fatto crescere, come uomo. Sono orgoglioso di aver condiviso il mio amore per il calcio, di aver dato il mio contributo al calcio cinese. Voglio ringraziare il club, i miei compagni, gli allenatori e tutti i dipendenti del club".