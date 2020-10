Alexandre Pato e quel desiderio di tornare a giocare in Serie A... C'è anche il nome dell'ex attaccante del Milan nella lista degli illustri svincolati rimasti tali anche dopo la chiusura dell'ultima finestra di mercato. E a distanza di 7 anni dalla sua partenza per fare ritorno in Brasile, il Papero sta valutando concretamente l'ipotesi di fare ritorno nel nostro Paese.



Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Pato si è infatti offerto al Genoa, club solitamente sensibile al fascino di colpi ad effetto. Non è un caso che il presidente Preziosi, prima di chiudere per l'uzbeko Shomurodov, avesse coltivato la tentazione di portare in rossoblù Mario Balotelli. Al momento il Genoa smentisce ufficiosamente la pista che porta all'ex centravanti brasiliano del Milan, ma da qui a gennaio non è detto che le cose non possano cambiare.