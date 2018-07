L'ex attaccante del Milan e oggi al Tianjin Quanjian, Alexandre Pato ha concesso un'intervista a Tuttosport parlando dell'approdo in rossonero di Leonardo, colui che lo scoprì e portò in Italia aprendo anche a un clamoroso ritorno.



SU LEONARDO - "Non sono affatto sorpreso del fatto che Elliott lo abbia scelto. Conosce bene Leo, è un fuoriclasse. Gli ho inviato le mie congratulazioni e l’in bocca al lupo qualche giorno fa. Sicuramente Leo ha la visione, la competenza e l’autorevolezza per dare una nuova impostazione al club. Non solo dal punto di vista tecnico. Immagino che in società ci sia un po’ di smarrimento: in appena un anno e mezzo tante persone sono andate via e Leonardo può dare sicurezza a tutto l’ambiente. E’ la persona giusta al posto giusto nel momento giusto: farà un gran lavoro”.



LEONARDO DIRIGENTE O ALLENATORE? - “Per quanto mi riguarda Leonardo è stato un bravo allenatore, con delle idee innovative, e sono certo che continuerà a fare benissimo il dirigente, sulla scia di quanto di buono ha fatto negli anni in cui è già stato dirigente nel Milan”.



INCONTRO A MILANO - “Il derby vinto contro Leonardo all'Inter? Partita indimenticabile. Un paio di mesi fa ci siamo trovati a pranzo in un ristorante brasiliano a Milano, ‘Casa Tapioca’, io, Adriano Galliani, Ariedo Braida, il mio procuratore Gilmar Veloz, Andrea McLeod, il mio media manager, e Leonardo. Si è parlato di quei due gol nel derby, ma anche della doppietta a Madrid contro il Real”.

LA VITTORIA AL BERNABEU - “Il Milan non aveva mai vinto al Santiago Bernabéu in gare ufficiali. Eravamo sotto 1-0 a fine primo tempo, ma nella ripresa giocammo alla grande, con Leo che ribaltò la squadra e quelle scelte ci portarono alla vittoria. Con lui in panchina. Che notte”.



YONGHONG LI ED ELLIOTT - “Non conosco molto della precedente proprietà. Mi sembra che in poche settimane la nuova proprietà si sia mossa in maniera decisa sull’organizzazione del club. Questo fa ben sperare per il Milan e per il suo futuro. Il club merita di tornare ai vertici del calcio”.



IL RITORNO - "Un mio ritorno al Milan con Leonardo? Intanto aspetto la chiamata … poi vediamo!”.