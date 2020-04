Molti calciatori si sono esposti, hanno parlato della situazione emergenziale e raccontato il loro isolamento. Anche il biancoceleste Patric, in una diretta Instagram con la cantante Maria Carrasco, ha spiegato la sua nuova quotidianità: "Mi alleno ogni giorno. Seguo le schede che mi manda il club e quelle del mio preparatore personale. Faccio il meglio, ma è un po’ complicato. Spero di tornare presto in campo e che il campionato termini e tutto questo finisca presto.mai visto (ride, ndr)".L'AMORE PER IL FLAMENCO - Svela anche la sua passione per la musica: "Quando giocavo nel Barcellona, i miei genitori mi obbligarono a imparare a suonare la chitarra, feci anche delle lezioni di ‘chitarra flamenca’. Mi piace il reggaeton, però il flamenco non si compara con nient’altro, lo adoro. Quando mi alleno no, non lo ascolto. Quando mi sveglio o quando faccio esercizi di respirazione però sì, per togliere l’ansia.A tutta la famiglia, ai miei cugini è sempre piaciuto. Anche a me, da quando ero piccolo.Se canto anche io? No no, che siete matti, poi tutti hanno il mio video. Te lo mando in privato (ride, ndr)".IL REGALO DI CORREA - Svela anche un retroscena sul suo rapporto con Correa: "Non ho mai avuto un cane ed è stato il mio compleanno. Quando andavo a trovare il Tucu, avevo un po' di paura dei suoi cani, sono troppo grandi. Lui è innamorato, a me non piace troppo averli. Il cane è come un figlio, devi stargli dietro. Mi ha detto 'Voglio regalarti un cane per il tuo compleanno'. E io gli ho risposto: 'No, manco morto'.. Ieri mi hanno portato questo cane, lo vedevo grande, non mi sembrava avesse quattro mesi. Ci sono stato insieme tutto il pomeriggio. Non mi sembrava normale che mi portasse già la pallina, pensavo che fosse super intelligente.. Il cane ha quattro anni e si chiama Cesare'.