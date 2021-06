La vittoria della Liga con l'Atletico Madrid è alle spalle per Marcos Llorente che ora si sta concentrando sull'Europeo con la Spagna. Nel mezzo una breve fuga d'amore in Grecia con la compagna Patricia Noarbe, una delle donne più seguite e ammirate al seguito della Roja.



Patricia è super appassionata di fitness e ha un fisico incredibile che non vuole nascondere. L'ultimo scatto postato sul suo super seguito profilo instagram? Una foto in spiaggia in topless, "placcata" dal suo Llorente. Eccola insieme ad altre della bellissima Patricia nella nostra gallery.