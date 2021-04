Patricia Noarbe fa impazzire la Spagna, e non solo. Modella ed esperta di fitness, con un seguito di 171mila followers su Instagram, Patricia è la compagna di Marcos Llorente, centrocampista dell'Atletico Madrid. Laureata in Giurisprudenza e amministrazione e gestione aziendale, la Noarbe ha scoperto l'importanza dello sport e della alimentazione sana proprio da Llorente. Dopo l'Università, ha creato paddy.ness, con il quale è diventata un vero e proprio punto di riferimento per il fitness. Segni particolari? Una farfallina tatuata su un braccio...



