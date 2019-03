Colleghi, compagni di squadra, o anche di più: amici. Uno dei segreti del Milan nella sua corsa Champions è l'affidabilità nella doppia fase del centrocampo, un reparto che di settimana in settimana si sta dimostrando sempre più unito e compatto. Dentro e fuori dal campo, perché se Gattuso parlava di difficoltà nel reinserire Biglia non è certo per demeriti dell'argentino, quanto più per il feeling e la sintonia che si sono instaurati tra i tre interpreti che hanno preso le redini delle operazioni da gennaio in poi: il nuovo arrivato Paquetà ha portato un nuovo entusiasmo, ma la base è data dal forte legame formatosi tra Tiémoué Bakayoko e Franck Kessie. Basta curiosare sui social dei due, soprattutto guardando le frequenti Instagram stories del mediano in prestito dal Chelsea, per osservare un rapporto che dal campo si è esteso anche al quotidiano: la lingua comune, il francese, li ha avvicinati, ora i due sono letteralmente inseparabili e con il brasiliano ex Flamengo sono diventati l'anima dello spogliatoio, dando un tocco di leggerezza a un gruppo concentrato e teso per l'avvicinamento al delicato derby al sapore d'Europa con l'Inter e più in generale alla cavalcata per riportare il Milan in Champions dopo cinque anni d'assenza.



PATTO CHAMPIONS - Inseparabili, eppure a fine stagione le strade di Bakayoko e Kessie potrebbero dividersi. Se l'intenzione del Milan è infatti quella di riscattare il francese dal Chelsea e di trattenere l'ivoriano, pupillo di Gattuso, non ci sono ancora garanzie né in un senso né nell'altro: servono 35 milioni per trattenere Bakayoko, per ottenerli Leonardo potrebbe dover sacrificare qualche pezzo pregiato e tra i giocatori con più mercato c'è proprio Kessie, che dopo gli interessamenti di PSG e club cinesi ha incassato anche il gradimento di alcune società in Premier, tra cui il West Ham. E allora la qualificazione alla prossima Champions League assume ancor più importanza per il futuro dei due centrocampisti: l'accesso alla massima competizione europea consentirebbe ai rossoneri di avere i fondi necessari per riscattare Bakayoko senza dover sacrificare Kessie e non solo, lavorare per regalare a Gattuso un nuovo centrocampista. Patto Champions: conquistarla per restare insieme al Milan. @Albri_Fede90