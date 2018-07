Un piano comune per non depauperare l'investimento. Tra Jorge Mendes e il Milan c'è condivisione continua di idee sul mercato e negli ultimi giorni l'attenzione è stata rivolta tutta nei confronti di Andrè Silva. C'è l'accordo per una strategia che prevede la valorizzazione del giocatore dopo un anno difficile culminato con un Mondiale vissuto da attore non protagonista.



OPZIONE PRESTITO - Sacrificare il portoghese sull'altare del mercato non conviene a nessuno, in questo momento. In primis alla società ben consapevole che offerte da 40 milioni di euro per l'ex Porto non ne sono arrivate. Ma anche allo stesso giocatore, l'idea di finire a titolo definitivo in una squadra di fascia media inglese non è una prospettiva da far perdere il sonno. Ecco perchè, secondo quanto appreso da calciomercato.com Mendes e il Milan sono arrivati ad un accordo: per Andrè Silva verranno contemplate solo eventuali offerte in prestito a condizioni favorevoli sia dal punto di vista tecnico che economico. Il Monaco, in questo caso, rimane una opzione ancora valida per il classe 1995.