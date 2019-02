Poco più di un mese fa, a fine dicembre, il rapporto fra Radja Nainggolan e l'Inter sembrava destinato ad una rottura totale. Prima gli audio circolati e a lui attribuiti in cui sperava in un ritorno alla Roma, poi la multa con conseguente esclusione comunicata a mezzo stampa per motivi disciplinari. Oltre 30 giorni dopo qualcosa è però cambiato, complice un patto a tre firmato virtualmente dal centrocampista belga con Spalletti e la società.



PATTO PER TORNARE AL TOP - Dopo la salatissima multa comminatagli dalla società, infatti, Nainggolan ha incontrato l'ad Beppe Marotta e Luciano Spalletti per parlare del suo futuro e ha stretto un patto di ferro per il futuro convincendosi a cambiare al 100% . O meglio a concentrarsi principalmente sul campo per provare a dare ai nerazzurri quel qualcosa in più che manca da tempo e che, nei progetti dell'allenatore toscano, doveva arrivare in estate proprio dal suo acquisto dalla Roma. HA PERSO 4 CHILI - Arrivando da un duplice infortunio (muscolare e traumatico) che ha condizionato gran parte della sua prima parte di stagione, Nainggolan era appesantito e imbolsito una volta rientrato in gruppo. Da allora segue un programma personalizzato, una dieta più rigida e con sedute di allenamento extra, riporta la Gazzetta dello Sport, è arrivato già a perdere 4 chili ritrovando un discreto tono muscolare. Ancora non è il Nainggolan capace di zittire San Siro nel celebre Inter-Roma 1-2 (sua la doppietta giallorossa), ma i segnali positivi ci sono. Ora serve ritrovare il vero ninja anche di testa, superando il rigore sbagliato con la Lazio in Coppa Italia e tornando centrale anche nelle rotazioni della squadra. Ce la farà? Solo il campo potrà confermarlo.