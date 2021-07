E' conclusa l'operazione per il passaggio in prestito di Pau Lopez al Marsiglia. L'entourage del portiere giallorosso ha infatti comunicato che le visite mediche effettuate ieri hanno avuto un esito positivo. A breve lo spagnolo sarà ufficializzato. Pau Lopez arriva in Francia con la formula del prestito oneroso, facendo incassare subito alla Roma500mila euro. Il diritto di riscatto, fissato a 12 milioni di euro, diventerà obbligo al raggiungimento della presenza numero 20.