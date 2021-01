Dopo il match pareggiato contro l'Inter, il portiere della Roma Pau Lopez ha parlato ai microfoni di DAZN: "La parata su Lautaro? E’ stata una parata un po' fortunata, un cross di Lukaku ho visto arrivare Lukaku e ho avuto la fortuna che mi ha calciato addosso. E' stata una partita un po’ strana. Abbiamo fatto un buon primo tempo buono, mentre i primi 20 minuti del secondo tempo meno buoni".



Come hai gestito il periodo dove non giocavi?

"Sul finire della scorsa stagione non ho giocato bene ma nel momento in cui il mister ha fatto la scelta di far giocare Mirante ho pensato a lavorare e a farmi trovare pronto. Sono tranquillo. So che sono in una società molto improntate, ho fatto tanta fatica ad arrivare qui e non mollerò facilmente. Io voglio rimanere qua e fare grandi cose per la Roma".