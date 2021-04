. A volte, semplicemente, è inutile cercare le ragioni di ciò che è successo, perché tra le mille cose belle del pallone c'è anche – vivaddio – ciò che risulta assolutamente inspiegabile. Come nel caso di, una inestricabile matassa di. E allora, sì, godiamoci questa Roma che vince adrisbucando fuori dal baratro non si sa come, se non grazie a un portierequanto volete, ma, e a un altro portiere,, forse meno bislacco del nostro, ma assolutamente più miracoloso. Certo, se il miracolo se lo guardi in controluce giallorossa naturalmente.Avrà gridato davanti alla tv più di un tifoso, allorquando il gigantone olandese ha trasformato il coniglio bagnato di Pellegrini – ma perché le tira lui le punizioni??? - in una tigre da mettere nel motore romanista, giusto per richiamare ad una pubblicità della benzina degli anni 60.Da lì, siamo saltati da una giostra all'altra. Con quella tigre, cavalcata daquando l'1 a 1 già s'era mostrato come un risultato miracoloso, la Roma è ripartita e ha cambiato se stessa e la partita, pur in mezzo a tanti di quei pasticci che una comica dipuò sembrare un film neorealista. Già Ibanez, un ragazzo talmente pieno di talento da non riuscire a tenerlo a bada, tra giocate dirompenti e sfaceli imprevedibili, come quel rigore regalato che neanche alla scuola calcio. Però, per una volta, proprio perché non è spiegabile quel che è accaduto,, dovendosela però giocare all'Olimpico contro questi olandesi che non sono sembrati tutto 'sto Godzilla e proprio per questo ancora temibilissimi. E poi arriva Fonseca.Io – e siamo in tanti, più di quel che avrei immaginato – continuo ad avere l'impressione che i giocatori non siano a proprio agio con quel sistema di gioco, che facciano le cose perché le devono fare e non perché ci credono realmente.E' successo mille e mille volte nel calcio e non ci sarebbe niente di male, se nello sport non contassero i risultati. Diciamo che stavolta Fonseca non si può lamentare per come è andata ad Amsterdam, dove un quasi crollo verticale s'è trasformato in trionfo. Un aspetto da tenere bene in mente in vista del match di ritorno.Paolo Franci