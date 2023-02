Paul Merson, ex calciatore di Arsenal e Aston Villa, ai microfoni di Sky ha criticato con parole dure la campagna acquisti del Chelsea: “Hanno portato Mykhailo Mudryk per 88 milioni di sterline e, tranne un’apparizione di 20 minuti, non ha mostrato nulla. Proprio zero.” La leggenda dei Gunners ha continuato:” I nuovi acquisti non sono migliori di quelli che hanno già, quindi qual è il punto? Non potete dirmi che Noni Madueke è un giocatore migliore di Raheem Sterling o Christian Pulisic. Non lo è.”