I social networks spesso e volentieri danno indizi, alimentano rumors, avviano o svelano trattative che sembravano inimmaginabili. Like galeotti, contatti, presenze geolocalizzate possono essere alla base di tante indiscrezioni di mercato. E una di queste sta vedendo coinvolto il centrocampista brasiliano ex-Barcellona, oggi al Guangzhou Evergrande, Paulinho.



LIKE GALEOTTI - Il centrocampista brasiliano classe 1988 è da tempo alla ricerca di un'ultima esperienza europea, e tirato in ballo da una pagina instagram legata all'Inter Paulinho ha iniziato a mettere like alle indiscrezioni che lo vorrebbero in maglia nerazzurra a partire da gennaio.



SOLO IN PRESTITO - Un indizio quantomeno della disponibilità del giocatore, ma che non semplifica una trattativa che, semmai dovesse nascere, sarà tutt'altro che semplice. Sì perchè Paulinho è legato al Guangzhou Evergrande da un contratto fino al 30 giugno 2023 ed è stato pagato ben 42 milioni al momento del suo riscatto dal Barcellona. L'unica opzione percorribile ad oggi è un prestito, ma servirà un grande lavoro di diplomazia per convincere la squadra allenata da Fabio Cannavaro a lasciarlo partire. A volte basta un like, o più di uno, per animare il mercato.