Paulinho, centrocampista di Barcellona e Brasile, parla al Player's Tribune, rivelando un retroscena che lo lega all'Inter quando militava al Corinthians: "Si creò una situazione folle: il mio agente mi telefonò dicendomi che i nerazzurri volevano una risposta entro 15 minuti. Tutto questo accadde prima dell'inizio dell'allenamento; andai dal tecnico e gli dissi quello che stava succedendo. Poi gli dissi: "Professor, non so che fare... Si parla dell'Inter, uno dei migliori club del mondo. Tite mi disse: 'La decisione è tua. Io vorrei che rimanessi, ma la vita è la tua. Torna nello spogliatoio e rifletti. E quando hai deciso, torna in campo. Se decidi di rimanere, fai il gesto del pollice alto; se vuoi andare via, fai il pollice verso. A quel punto capirò'". Dopo aver chiamato il mio agente, entrai in campo. Aspettai due secondi per creare suspence, poi alzai il mio pollice. Tite sospirò e disse: 'Mio Dio, pensavo te ne saresti andato".