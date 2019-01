La Cremonese si candida al ruolo di regina del mercato inventale. Dopo i colpi Caracciolo, Soddimo e Strizzolo i grigiorossi chiudono per Rondanini (Brescia). E non finisce qui: nel mirino Gori (Frosinone) e Ceravolo (Parma), per quest’ultimo pronto un ingaggio da 700mila euro a stagione. A proposito di punte: il Lecce lavora al colpo Pucciarelli (in forza al Chievo, ma di proprietà Empoli): c’è il sì del giocatore e si attende via libera dei club, inoltre i giallorossi hanno detto no all’offerta di due milioni del Sassuolo per il centrale Lucioni. Passi avanti dell’Ascoli per De Luca (Entella, era al Cluj), il Padova ha chiesto Litteri al Venezia, mentre il Crotone insiste per Mraz (Empoli).



Grandi manovre in casa Livorno: in arrivo Moncini (Spal) e Sottil (Fiorentina). Inoltre, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Spinelli pensa al clamoroso ritorno di Paulinho (Cremonese), mentre Gonnelli può andare alla Dinamo Bucarest. Tentativo del Perugia per Stulac, ma il Parma dice no. Pesca in Bulgaria il Cosenza: in arrivo il difensore Hristov dallo Slavia Sofia. Le mani della Salernitana sul terzino mancino Memolla (Hajduk Spalato). Idea Pasquato (Legia Varsavia) per il Pescara che pensa a Carretta (Cremonese) e si assicura per l’estate il giovane Zappa nell’ambito della cessione di Gravillon all’Inter (resta però in Abruzzo fino a giugno). Infine Venezia vicino a Senesi (Olbia).