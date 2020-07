Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina e calciatore della Juventus ha parlato del percorso dei bianconeri in Europa prima del sorteggio di Champions League che ha vinto con la Juve in finale contro l'Ajax: "Erano forti e giovani, noi lavoravamo tanto sull'organizzazione del gioco, eravamo esperti, la Juve non vinceva da qualche tempo, non è stata una rivoluzione, l'obiettivo era costruire una squadra ai vertici del calcio europeo. Quella vinta col Borussia? Immaginavo che la Juve potesse arrivare in finale anche l'anno dopo, avevamo gettato basi importanti per un ciclo. Anche nella mia decisione, andare a giocare col Borussia, conoscevo bene, si adattava bene al mio gioco, era una squadra che poteva arrivare fino ai vertici, fino alla finale. Ho detto ha tutti: 'Siamo qui, voglio vincere la Champions', questa mentalità l'ho imparata alla Juve. Così l'anno dopo ho battuto la mia ex squadra".